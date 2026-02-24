أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب، داعياً إلى الحوار والحلول السياسية لملف إيران كونها السبيل لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.



وأوضح العاهل الأردني، خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار، وذلك خلال تطرقه للتطورات المرتبطة بإيران.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.



وشدد على ضرورة دعم جهود سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.



في الوقت ذاته، أعلنت القوات المسلحة الأردنية نقل أكثر من 2000 شخص من القطاع، بينهم 635 طفلاً، بمهمة علاج إنسانية، منذ مارس العام الماضي وحتى اليوم، موضحة أن الجهود مستمرة، وأن 190 شخصاً منهم عادوا إلى قطاع غزة وحصلوا على تقارير طبية بذلك.



ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الجيش الأردني نفذ حتى الآن 25 رحلة إجلاء للأطفال.