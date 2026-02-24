حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، أوكرانيا من استهداف أنابيب الطاقة الروسية، متهماً كييف بالسعي لإفشال عملية السلام بين البلدين بدعم من وكالات المخابرات الغربية.



وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة جهاز الأمن الاتحادي الروسي، من الضروري تعزيز الدفاع عن البنية التحتية للطاقة وغيرها من الأهداف الإستراتيجية، كاشفاً عن محاولات محتملة لتفجير خطي أنابيب «التيار التركي» و«التيار الأزرق» الممتدين على طول قاع البحر الأسود.



وأضاف بوتين: «يبدو أنهم لا يستطيعون الهدوء»، معلناً عن ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا العام الماضي والتي قال إن غالبيتها ارتبطت بأنشطة أجهزة المخابرات الأوكرانية وعناصر أجنبية.



وأكد بوتين ضرورة تعزيز الحدود الروسية من خلال تحسين بنيتها التحتية ورفع مستوى جاهزية المعابر الحدودية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية والتجهيزات التقنية لأجهزة الحدود، والعمل بتنسيق وثيق مع وحدات وزارة الدفاع والحرس الوطني الروسي ووزارة الداخلية، إضافة إلى الهيئات والسلطات المحلية.



بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب، إن بوتين لم يكسر أوكرانيا.