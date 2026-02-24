قتل 5 من رجال الأمن في هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، اليوم (الثلاثاء).



وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة المتاخمة لمناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان: هاجم عدد من المسلحين دورية للشرطة، وكان من بين الضحايا ضابط كبير. كما أحرقوا سيارة الدورية.



وأضاف مسؤولو الشرطة، أن الهجوم وقع أثناء قيام فريق بقيادة نائب قائد الشرطة أسعد محمود خان الذي لقي حتفه في الهجوم بنقل محتجزين للتحقيق، حيث فتح المسلحون النار بشكل مفاجئ وعشوائي على السيارة، بحسب ما أوردت شبكة تلفزيون «دنيا نيوز» المحلية.



وإلى جانب نائب قائد الشرطة و4 من مرافقيه، لقي اثنان من المحتجزين، مصرعهما كما أصيب ثلاثة ضباط بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي أعقاب الهجوم، نشرت قوة كبيرة من شرطة كوهات لتأمين المنطقة وإجراء عمليات تفتيش.



من جانبه، أدان رئيس وزراء رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، الهجوم ووصف بأنه «مأساوي للغاية».



وتأتي الحادثة في أعقاب هجوم شنه مسلحون، الإثنين، على مركز تفتيش تابع للشرطة قرب منطقة «بهاودر خيل» بإقليم خيبر بختونخوا، أودى بحياة 3 من أفراد الشرطة الفيدرالية، وأصاب 5 أشخاص.



وشنت باكستان غارات جوية في أفغانستان يوم السبت مستهدفة مواقع قالت إنها تابعة لمسلحين مسؤولين عن أحدث سلسلة من التفجيرات الانتحارية على أراضيها.



وذكرت كاب ول والأمم المتحدة أن 13 مدنيا على الأقل قتلوا جراء هذه الغارات. ووصف المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، الهجوم الباكستاني بأنه عمل إرهابي استهدف المدنيين على أراضي أفغانستان وانتهك سيادتها.



وتعد المناطق الحدودية مع أفغانستان معقلا لعدة جماعات متطرفة مسلحة، من بينها حركة طالبان الباكستانية، التي تخوض قتالا ضد الدولة منذ 2007.