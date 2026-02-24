حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، من أن إيران ستواجه «يوماً سيئاً للغاية» في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن البديل عن التفاهم الدبلوماسي سيكون قاسياً.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شدد ترمب على أنه يفضّل الحل التفاوضي، لكنه أوضح أن فشل المحادثات «سيجعل ذلك يوماً عصيباً على ذلك البلد، وللأسف الشديد على شعبه»، في إشارة مباشرة إلى إيران.

ونفى ترمب وجود أي خلاف بينه وبين رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال دانيال كين، بشأن كيفية التعامل مع طهران، واصفاً التقارير التي تحدثت عن اعتراض عسكري على أي مواجهة محتملة بأنها «أخبار مضللة».

وأضاف أن كين، شأنه شأن بقية القادة العسكريين، لا يسعى إلى الحرب، لكنه «يعرف كيف ينتصر إذا طُلب منه ذلك»، مشيداً بخبرته واطلاعه على الملف الإيراني.

وأكد ترمب أنه صاحب القرار النهائي في أي تحرك عسكري محتمل، مكرراً تفضيله المسار الدبلوماسي، لكنه حذر من أن الرد سيكون «قاسياً» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وسط تحذيرات متزايدة من انهيار مسار التفاهمات الدبلوماسية.