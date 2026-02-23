فيما يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة إسرائيل الأربعاء، دعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم (الاثنين)، مواطنيها لمغادرة إيران، وذلك تخوفاً من هجوم أمريكي محتمل.



وقالت السفارة الهندية في طهران، إنّه في ضوء تطور الوضع في إيران، يُنصح المواطنون الهنود الموجودون حالياً في البلاد بمغادرتها عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات التجارية، وتُقدّر «الخارجية الهندية» عدد مواطنيها المتواجدين في إيران بنحو عشرة آلاف شخص.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته، إن مودي سيلقي خطاباً أمام الكنيست، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.



وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تسعى إلى بناء تحالفات جديدة داخل الشرق الأوسط وخارجه، ترتكز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والأمني، في مواجهة ما وصفه بأعداء مشتركين متطرفين.



من جهته، قال مودي في منشور عبر منصة «إكس»، إنه يتطلع إلى مناقشات مثمرة خلال زيارته لإسرائيل، مشيراً إلى أن بلاده تثمّن عالياً الصداقة الراسخة مع إسرائيل، المبنية على الثقة والابتكار والالتزام المشترك بالسلام والتقدّم.



وكان مودي قد زار إسرائيل عام 2017، في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الدولة العبرية، فيما زار نتنياهو الهند في العام التالي.