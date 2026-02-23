دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، لما احتوته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك «فشت القيد» و«فشت العيج».



وأوضح البديوي أهمية الاحتكام لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، في دورته السادسة والأربعين، على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة، بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأشار البديوي إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مبيناً أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين.



وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تطلعه إلى أن تبادر العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرّس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة.​