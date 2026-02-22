بعد نحو 24 ساعة على استقبال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو"حميدتي" في قصر الرئاسة بمدينة عنتيبي جنوب غربي العاصمة كامبالا، أدانت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد) هذا الاستقبال.

واعتبرت الوزارة في بيان أن «الاحتفاء الذي استقبل به حميدتي من قبل الحكومة الأوغندية يستهزئ بالضحايا». وأكدت أن «استقبال حميدتي في أوغندا يسيء للإنسانية والشعب السوداني».



واستنكرت وزارة الخارجية اللقاء الذي جمع حميدتي مع الرئيس الأوغندي، معربة عن أملها «بعدم السماح لحميدتي باستغلال أراضي أوغندا من أجل استمرار انتهاكاته».



واعترف قائد الدعم السريع خلال لقائه مع عدد من السودانيين في أوغندا، قبل يومين، بمشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب قوّاته داخل السودان، لافتاً إلى أنهم مسؤولون عن سلاح المُسيّرات.



وأثار هذا الاعتراف، الذي انتشر في تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات العديد من السودانيين.



في غضون ذلك، تتواصل المساعي الأممية من أجل وقف الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل 2023. ورحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو بالتقدم المحرز في مبادرة اللجنة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية في السودان.



ودعت قبل يومين المسؤولة الأممية طرفي النزاع إلى المشاركة بحسن نية، ودون شروط مسبقة، من أجل تهدئة التصعيد ووقف إطلاق النار.