كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس (الأربعاء) عن خطة أمريكية لسحب قواتها البالغ عددها ألف جندي من سورية.



ونقلت صحيفة «⁠وول ستريت ‌جورنال» عن ثلاثة مسؤولين ​أمريكيين قولهم إن ⁠الولايات المتحدة بصدد سحب ⁠جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سورية، فيما أوضح اثنان من المسؤولين أن الجيش الأمريكي أكمل بالفعل انسحابه من قاعدة التنف، وهي موقع إستراتيجي على حدود سورية والأردن والعراق، ومن قاعدة الشدادي في شمال شرق سورية في وقت سابق من هذا الشهر.



وأضاف المسؤولون أن القوات ستنسحب من المواقع الأمريكية المتبقية في سورية خلال الشهرين القادمين، في حين قال مسؤولان أمريكان للصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قررت أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية لم يعد ضرورياً، بسبب التفكك شبه الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي يقودها الأكراد، التي كانت الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم «داعش» في سورية على مدى العقد الماضي.



وكان الجيش ⁠الأمريكي قد أعلن ​الأسبوع ​الماضي إتمام انسحابه من قاعدة ‌إستراتيجية في سورية ​وتسليمها للقوات السورية، ⁠في أحدث ​مؤشر إلى تعزيز ⁠العلاقات ‌الأمريكية السورية، الأمر الذي قد يتيح انسحاباً أمريكياً ‌أوسع نطاقاً.



وبدأ الوجود العسكري الأمريكي في سورية رسمياً في أكتوبر 2015، عندما نشرت الولايات المتحدة أول دفعة من القوات الخاصة يقدر عددها بنحو 50 مستشاراً «غير قتالي»، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش».