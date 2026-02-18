أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة أدارت مجموعة ثالثة من المناقشات الثلاثية مع أوكرانيا وروسيا في جنيف، بهدف تسوية النزاع بين الطرفين، بعد انتهاء جولة استمرت نحو 6 ساعات، دون تصريحات رسمية.



وقال ويتكوف في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم (الأربعاء): «بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، أدارت الولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا وروسيا. نتقدم بالشكر للاتحاد السويسري على حسن استضافته للاجتماعات».



وأضاف: «حقق الرئيس ترمب تقدماً ملموساً في التقريب بين طرفي النزاع، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا الصراع المروع. واتفق الطرفان على إطلاع قادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق».



ويضغط الرئيس ترمب على موسكو وكييف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عام 1945، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من أن بلاده تواجه ضغوطاً أكبر لتقديم تنازلات.



واختتمت في جنيف، مساء أمس (الثلاثاء)، الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تسوية النزاع، والتي استمرت نحو 6 ساعات، دون تصريحات رسمية، حسبما نقل تلفزيون RT الروسي.



وأفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضات انتهت بعد 6 ساعات من المباحثات المكثفة، لافتا إلى أنه لن تكون هناك تصريحات من رئيس الوفد الروسي عقب اليوم الأول.



وأضاف أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستقدم تقارير إلى عواصمها بشأن الحالة الراهنة للحوار، في إشارة إلى أن المشاورات الداخلية ستستمر قبل استئناف المباحثات في اليوم الثاني.



ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن المفاوضات العسكرية في جنيف، الثلاثاء، أحرزت تقدماً، بينما كانت المفاوضات السياسية متوقفة، بسبب المواقف التي قدمها رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي.



وحسب المصدرين، فإن الروس أعربوا عن استيائهم من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة، وادعوا أنه لا يتفاوض بجدية، بل يسعى لتعزيز شعبيته داخلياً قبل الانتخابات المحتملة.



من جانبه، أكد زيلينسكي أن لا شيء محسوماً بعد، وأنه من الممكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء شعبي.



وأوضح أنه سبق أن قال في سبتمبر إنه سيتنحى عن السياسة بعد انتهاء الحرب، لكنه ألمح في مقابلة، الثلاثاء، إلى أن أي انتخابات قد تضطر إلى أن تتم خلال وقف إطلاق نار هش، وأنه قد يكون مرشحاً في هذا السيناريو. وقال: "سيعتمد ذلك على الشعب.. سنرى ما يريدونه".



ولفت إلى أن روسيا وافقت حتى الآن على وقف إطلاق نار ليوم واحد فقط لإتاحة تنظيم استفتاء وطني، بدلاً من 60 يوماً التي يرى أنها مطلوبة. ووصف موقف روسيا بأنه مؤشر محتمل على أن موسكو غير مستعدة لتحقيق سلام حقيقي.