دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين) الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مؤكداً تصميم بلاده على استكمال نشر الجيش بالجنوب حتى الحدود الدولية.



وعزا عون خلال استقباله السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين، أسباب تعذر استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، ليس في الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية.



وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن اللقاء تناول العلاقات اللبنانية-السورية، والأوضاع الداخلية، ومراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، واستعدادات لبنان للتوصل إلى تثبيت الاستقرار في الجنوب، مركزاً على ضرورة تفعيل المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية.



في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قائد الجيش رودولف هيكل، حدد مهلة زمنية تراوح بين 4 و8 أشهر قابلة للتمديد لحصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، خلال تقديم قائد الجيش تقريراً إلى مجلس الوزراء، اليوم، حول تطورات خطة حصر السلاح بيد الدولة.



وكان الجيش اللبناني قد قال الشهر الماضي إن خطته لحصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، مشيراً إلى أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهمات المطلوبة.