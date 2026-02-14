بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له بالمضي قدماً في محادثات السلام، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، أنه يشعر بقليل من الضغط، مشدداً على أهمية تقديم روسيا بعض التنازلات في محادثات جنيف المرتقبة.



وفي رده على سؤال حول دعوات أمريكا لإجراء الانتخابات، قال زيلينسكي في ندوة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: «امنحونا وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، وسنجري الانتخابات».



وأضاف: «ترمب قادر على ذلك، الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفرض وقف لإطلاق النار، عندها سيعدل برلماننا القانون وسنجري الانتخابات».



وأشار إلى أن أوكرانيا ما زالت تقدم تنازلات في عدة قضايا، موضحاً أن بلاده مستعدة لمناقشة العديد من القضايا.



وشدد بالقول: «أوكرانيا لا يمكنها ببساطة الهروب من أراضيها مع مئات الآلاف من الناس كحل وسط، لا نسمع تنازلات من الجانب الروسي، نريد أن نسمع منهم شيئاً».



وأضاف: «بإمكاننا أيضاً أن نعرض وقف إطلاق النار على الروس، إذا أجروا انتخابات في روسيا».



وأشار إلى أن «بوتين لم يعد مهتماً بأي شيء آخر سوى الحرب، لأنه لا يستطيع تخيل الحياة من دون سلطة أو بعد السلطة»، مبيناً أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية.



وشدد بالقول: «يجب أن تجيب الضمانات عن سؤال: إلى متى لن تكون هناك حرب أخرى؟»، معرباً عن أمله في أن يسمع ترمب والكونغرس هذه النقطة بوضوح.



وأشار إلى أنه «من الوهم الاعتقاد بإمكانية إنهاء هذه الحرب بشكلٍ موثوق بتقسيم أوكرانيا، تماماً كما كان من الوهم الاعتقاد بأن التضحية بتشيكوسلوفاكيا ستنقذ أوروبا من حربٍ طاحنة».