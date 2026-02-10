فيما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي توجه إلى واشنطن سيقدم لترمب معلومات جديدة عن قدرات إيران العسكرية، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة من الدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية.



وكتب لاريجاني على حسابه في «X»: «نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة، ويجب على الأمريكيين أن يفكروا بحكمة وألا يسمحوا له، عبر الاستعراض والمناورات، بأن يوحي قبل رحلته بأنه يقول: أريد أن أذهب لأعلّم الأمريكيين إطار المفاوضات النووية، وعليهم أن يظلوا متنبهين للدور التخريبي للصهاينة».



وكان لاريجاني قد التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، وبحث معه جهود الوساطة بحسب وكالة الانباء العمانية، كما التقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.



من جهة أخرى، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي: تل أبيب تسعى إلى أن يبقي أي اتفاق أمريكي إيراني الحرية لها في ضرب إيران عسكرياً، موضحاً أن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية جديدة لترمب بشأن قدرات إيران العسكرية.



وذكرت الشبكة أن إسرائيل تضغط لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية وعلى دعم طهران لوكلائها ضمن أي اتفاق مع إيران.



وكانت قد شهدت مسقط الأسبوع الماضي مفاوضات بين أمريكا وإيران في إطار بناء الثقة، وجرى الاتفاق على التواصل لتحديد موعد جديد.