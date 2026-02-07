شنت القوات الروسية هجوماً ضخماً على شبكة الطاقة الأوكرانية ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد.



وقالت شركة «أوكرينيرغو» على «تليغرام» اليوم (السبت): إنّ روسيا تشنّ هجوماً جديداً واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية. مضيفة أنه نظراً للأضرار، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق.



وتواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا، على الرغم من إجراء البلدين محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى 4 سنوات.



واتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمداً، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي، ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.



فيما أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالباً لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.



وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم، أن المجال الجوي أغلق فوق مطاري لوبلين وجيشوف في جنوب شرق بولندا خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب «نشاط عسكري غير مخطط له».



وأضافت الإدارة في إخطار للطيارين نشر على موقعها الإلكتروني أن مطاري لوبلين وجيشوف في بولندا غير متاحين؛ بسبب النشاط العسكري المتعلق بضمان أمن الدولة.



وعلق مطارا جيشوف ولوبلين في شرق بولندا عملياتهما لفترة من الوقت الشهر الماضي، معللين ذلك بعمليات روتينية دون وجود تهديد للمجال الجوي للبلاد. وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أمريكية في أبو ظبي منذ يناير.



وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية خصوصاً قضية الأراضي الشائكة، لكن تبادل الطرفان عشرات الجنود الأسرى في اليوم ذاته.



واتهمت موسكو كييف بتدبير بمحاولة اغتيال جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية، أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابته.