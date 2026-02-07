تفتتح غداً (السبت) منافسات الجولة الثانية من بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، فعند الساعة 8:45 مساء يحتضن ملعب القرية الأولمبية مواجهة «أبناء مكة المكرمة» حين يلتقي فريق الأسطورة مع نظيره الطموح ضمن منافسات المجموعة (E). ويدخل الأسطورة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 1-0 في الجولة الأولى على فريق BH من القنفذة، ويسعى للانتصار لضمان تأهله لدور الـ16.



وعند الساعة 10:40 مساء يلتقي فريق الدفاع المدني بمحافظة جدة مع إدارة تعليم محافظة جدة ضمن ثاني مباريات المجموعة (A)، حيث يرفع «المدني» شعار «تصحيح المسار» بعد خسارته 0-5 أمام فريق وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، بدوره يدشن «التعليم» مباراته الأولى بطموح كبير لخطف الانتصار.