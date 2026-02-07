جدد مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهما الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودهما المخلصة لأجل تعزيز الأمن والاستقرار وتماسك مؤسسات الدولة، فضلاً عن إسنادهم في المجالات الإنسانية والإنمائية السخية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عقده في مدينة الرياض أمس (الجمعة)، لمناقشة المستجدات المحلية على المستويات كافة، بما في ذلك التقدم المحرز على مسار استعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.