فيما تحدثت وكالة «إيرنا» الإيرانية عن مؤشرات لوجود تفاهم خلال الجولة الأولى، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي عن جولة ثانية من المحادثات بين أمريكا وإيران ستعقد في عُمان خلال أيام.



وانتهت جولة المفاوضات بين البلدين اليوم (الجمعة) في مسقط، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، رغم أنها ذكرت في وقت سابق أن المفاوضات قد تستغرق عدة أيام.



وأكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية، انتهاء أولى جولات التفاوض بين طهران والولايات المتحدة في مسقط.



ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن مصادر، أن الجولة القادمة من المفاوضات، ستعقد خلال أيام.



قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمود البوسعيدي، إن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي استضافتها مسقط كانت «جادة جداً»، موضحاً في منشور على حسابه في «إكس»: «نهدف ​إلى ‌استئناف الاجتماع ⁠في ‌الوقت ​المناسب ⁠على ‌أن ⁠تدرس ⁠النتائج بعناية ⁠في طهران وواشنطن».



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه سيتم تحديد موعد ومكان الجلسة القادمة للمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، خلال أيام.



وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط، «إن سلطنة عمان نقلت وجهات نظرنا واستمعنا لوجهات نظر الطرف الآخر»، مبيناً أن الأجواء كانت إيجابية في محادثات مسقط.



وقال عراقجي: «أكدنا على مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني»، مضيفاً: «الجانبان اتفقا على استمرار المحادثات».



وأشار إلى أن المفاوضين سيعودون إلى بلادهم للتشاور والمحاثات ستستمر.



وعقدت اليوم (الجمعة) الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في عُمان.



وتسلم وزير خارجية عُمان خطة للتفاوض من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونقلها إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف.



وأكدت عمان أنها توسطت في محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران بشأن برنامج طهران النووي.