أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر حسابه في «إكس» أن إيران تدخل مرحلة من الدبلوماسية «بعيون مفتوحة وذاكرة تتضمن ما حدث العام الماضي».

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى «الاحترام المتبادل» قبيل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في عُمان.

وأضاف بالقول: «سننخرط بحسن نية ونتمسك بحقوقنا.. والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد كلمات وإنما ضرورة حتمية».

وتعقد إيران والولايات المتحدة، اليوم في سلطنة عمان مفاوضات بالغة الأهمية بشأن برنامج طهران النووي، لكن استمرار الخلاف حول جدول الأعمال يعني أن إمكانية إحراز تقدم ستكون صعبة المنال رغم تزايد المخاوف من حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وتقول إيران إنها تريد أن يناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف القضايا النووية فقط في مسقط.

وأكدت طهران أنها ستشارك في المحادثات «من موقع قوة وبهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول للطرفين ويصون كرامتها بشأن القضية النووية».

يأتي هذا بينما لا تزال القيادة في طهران تشعر بقلق بالغ من احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنفيذ تهديداته بضرب إيران بعدما عزز القوات البحرية الأمريكية بالقرب منها.