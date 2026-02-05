​ضمن حزمة المبادرات التنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتطوير القطاع الصحي في اليمن، شهدت محافظة شبوة تحركات ميدانية وإدارية متسارعة لضمان كفاءة الخدمات الطبية.



وتفقد نائب محافظ شبوة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر، ووكيـل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، سير العمل في هيئة مستشفى شبوة العام بمدينة عتق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



​تثمين محلي للدور السعودي



​وأعرب نائب محافظ شبوة «هشلة» ووكيل وزارة الصحة «الشرجبي» عن بالغ شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم السخي الذي يلامس احتياجات المواطن اليمني بشكل مباشر.



وأكد المسؤولون أن إسناد التشغيل لجهة متخصصة بدعم سعودي يمثل «نقلة نوعية» ستنهي معاناة الكثير من المرضى، مثمنين الدور الريادي للبرنامج السعودي في تحويل الخطط إلى واقع ملموس على الأرض.



​طموحات مستقبلية



​وفي ختام الجولة، استمع الوفد إلى تقرير فني حول الخطط التشغيلية للأقسام المتبقية المقرر افتتاحها قريباً، مع التأكيد على تذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار المستشفى كصرح طبي رائد يخدم كافة أبناء محافظة شبوة والمناطق المجاورة.