أعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على استئناف الحوار العسكري رفيع المستوى بين الجانبين.



وذكرت القيادة العسكرية الأوروبية في بيان، أنه تم تعليق العمل بهذه القناة في خريف عام 2021، قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن إعادة تفعيلها جاء عقب اجتماعات عُقدت بين الجنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، وكبار المسؤولين العسكريين من روسيا وأوكرانيا.



وأشار إلى أن الحفاظ على الحوار بين الجيوش يعد عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال القوة، كما يوفر هذا الحوار وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد.



وأشارت إلى أن هذه القناة ستوفّر تواصلاً عسكرياً منتظماً بين الطرفين، في وقت يواصلان فيه العمل من أجل التوصل إلى سلام دائم، مبينة أن الجنرال غرينكويتش، يتمتع بحكم منصبه قائداً أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، بصلاحيات قائمة تتيح له الحفاظ على الحوار العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة للاتحاد الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، بهدف تفادي سوء التقدير وتوفير آلية لتجنب أي تصعيد غير مقصود من أي من الجانبين.



وذكرت أن غرينكويتش يتطلع إلى الشروع في هذا الحوار الرفيع المستوى.