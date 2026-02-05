طردت روسيا، اليوم (الخميس)، دبلوماسياً ألمانياً رداً على إجراء مماثل اتخذته برلين، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية.



وقالت الخارجية الروسية: «سلّمت رئيسة البعثة الدبلوماسية الألمانية مذكرة تعتبر موظفاً دبلوماسياً في سفارة ألمانيا شخصاً غير مرغوب فيه، في رد منسجم مع قرار الحكومة الألمانية»، محملة برلين المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجديد في العلاقات الثنائية.



وأوضحت الخارجية الروسية أن الاتهامات بالتجسس التي وجهتها السلطات الألمانية لدبلوماسيه لا أساس لها من الصحة وتم تلفيقها في إطار ما يسمى بـ«هوس التجسس» الذي يُروج له في ألمانيا بتحريض من السلطات الألمانية، مؤكدة أن هذه الاتهامات مرفوضة رفضاً قاطعاً.



واعتبرت الخارجية الروسية تصرفات الجانب الألماني «استفزازاً رخيصاً يهدف إلى تشويه سمعة البعثة الدبلوماسية الروسية في ألمانيا».



وكانت ألمانيا أعلنت في 22 يناير الماضي طرد دبلوماسي روسي، متهمة إياه بالتجسس.