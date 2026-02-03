تمكنت السلطات السورية، من القبض على عناصر شبكة إجرامية لتهريب المخدرات، وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات النوعية المحكمة في مناطق الجنوب.



وأضافت في بيان عبر X، أن الحملة استهدفت شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المواد المخدرة.



وأفادت الوزارة بأن الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على كلٍّ من: «أ.ر»، و«ج.ر»، و«ن.ك»، و«م.ر»، وضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن.



وأكدت أن جميع المضبوطات صُودرت بالكامل، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وجددت إدارة مكافحة المخدرات عزمها على استمرار تنفيذ العمليات النوعية بحزم ويقظة عاليتين، لضبط شبكات المخدرات بكافة أشكالها.



وشددت على أن ذلك يأتي حماية للمجتمع والشباب، وصوناً للأمن العام وإثباتاً لقدرة الإدارة على إحكام السيطرة على شبكات المخدرات وضمان الأمن، وفق البيان.



يذكر أنه على مدى الأشهر والسنوات الماضية، أعلن الأردن مراراً وتكراراً إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون من سورية.



وشكل الكبتاغون أكبر صادرات سورية إبان الحرب التي اندلعت عام 2011، وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدراً أساساً لتمويل نظام الأسد.



وأعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، منذ سقوط النظام السوري، حملات ضبط الملايين من أقراص الكبتاغون، لتتراجع عمليات التهريب.