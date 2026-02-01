دانت مصر بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الماضية

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان رسمي صادر عنها، أمس (السبت) هذه الانتهاكات «تهديدا مباشرا» للمسار السياسي، مشددة على أنها تقوض الجهود الدولية لتثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الجاري.

كما شددت على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، الذي يؤيد الخطة ويؤكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

وأوضح البيان أن الانتهاكات المتكررة تمثل عرقلة للجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وناشدت مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.

وفي يناير 2026، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية، التي تركز على نزع السلاح من الجماعات المسلحة، إنشاء إدارة فلسطينية تقنوقراطية انتقالية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة الإعمار، مع دعم دولي.

وتأتي إدانة مصر في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 كجزء من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع، والتي تتكون من 20 نقطة تركز على وقف القتال، تبادل الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.