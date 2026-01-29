​في خطوة إستراتيجية تعكس عمق الشراكة الأخوية والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في إسناد القطاعات الحيوية باليمن، وضع وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، اليوم (الخميس)، حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون دولار.

ويأتي هذا المشروع الحيوي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لرفع كفاءة البنية التحتية في اليمن.

وتتضمن هذه المرحلة إعادة تأهيل مدرج المطار وفق أرقى المواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني، بما يضمن تعزيز سلامة الأجواء ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب حركة الطيران المتنامية.

وأكد محافظ عدن عقب التدشين أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنشآت السيادية، مشدداً على أن تأهيل المطار يرسخ مكانة عدن كمركز اقتصادي وتجاري محوري.

وثمّن شيخ الدعم السعودي السخي، واصفاً مشاريع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بأنها الركيزة الأساسية لجهود الاستقرار والتنمية التي يلمسها المواطن اليمني في مختلف المجالات.

من جهته، اعتبر الوكيل المساعد في وزارة النقل اليمنية عامر الزعوري أن استكمال أعمال التحديث يمثل صمام أمان للملاحة الجوية، مشيداً بالدقة الهندسية التي ينفذ بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه الإستراتيجية.

​وفي السياق ذاته، أوضح مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي أن هذا التدشين هو حلقة في سلسلة من التدخلات التنموية الشاملة التي تشمل قطاعات الطاقة، المياه، التعليم، والصحة، مؤكداً التزام المملكة بدعم المؤسسات المحلية لتحسين جودة الحياة وتحقيق نهضة تنموية شاملة في المحافظات اليمنية كافة.