في وقت ينتظر آلاف الفلسطينيين إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، من أجل إدخال المساعدات وخروج المصابين للعلاج، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين القاهرة وتل أبيب حول مسألة الأعداد.



وكشفت مصادر إسرائيلية وجود خلافات بين مصر وإسرائيل حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح المتوقع فتحه في الاتجاهين يوم الأحد القادم، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم(الخميس).



وأفادت المصادر بأن «إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة». ولفتت المصادر إلى أن محاولات تجري لحل هذه الخلافات بين القاهرة وتل أبيب.



ولا يزال الغموض يلف موعد فتح المعبر، إذ توقعت بعض المصادر الإسرائيلية أن يفتح يوم الأحد القادم، في حين رجحت أخرى أن يفتح الخميس.



وواجه مئات آلاف الفلسطينيين في غزة، الذين أنهكتهم الهجمات الإسرائيلية على القطاع المنكوب لمدة عامين، قيودا على حركتهم لفترة طويلة ومراقبة نشاطهم على الإنترنت واتصالاتهم الهاتفية من وكالات المراقبة الإسرائيلية.



وأجبرت قوات الاحتلال سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة تقريبا على العيش في قطاع ساحلي ضيق انسحبت منه القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وتنص الخطة في مرحلتها الثانية، على بدء إعادة إعمار القطاع من رفح، ونزع سلاح حركة حماس مقابل انسحاب مزيد من القوات الإسرائيلية من القطاع.