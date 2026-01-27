استقبلت محافظات عدن و المهرة و شبوة وأبين و لحج اليوم (الثلاثاء)، منحة المشتقات النفطية؛ لتشغيل محطات توليد الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعوية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وتسهم المنحة في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتؤدي دوراً إيجابياً في تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء في اليمن، وذلك بعد أن وصلت ساعات عمل الكهرباء في عدن إلى أكثر من 18 ساعة وأبين إلى 12 ساعة ولحج إلى 10 ساعات والضالع 6 ساعات.



ودشن وكيل محافظة شبوة، أحمد صالح الدغاري اليوم، استقبال حصة المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.



​وخلال مراسم التدشين، عبر الوكيل الدغاري عن شكره للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن هذا الدعم ليس بمستغرب على مملكة الخير التي تقف دوماً إلى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف.



​وأشاد الدغاري بالدور المحوري والتنموي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واصفاً المنحة بأنها «شريان حياة» لمحطات التوليد، ورافد إستراتيجي يحقق الاستقرار الخدمي في مختلف مديريات المحافظة.



​من جانبه، كشف نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء بشبوة، المهندس علي مقلم، عن تفاصيل الشحنة، معلناً وصول الدفعة الأولى من وقود المنحة السعودية الموزعة على محطات (عتق، بيحان، عرماء، والنقوب عسيلان)، مبيناً أن هذه الدفعة ستحدث فارقاً ملموساً في رفع كفاءة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي.



وأكد التزام المؤسسة التام بضمان الاستفادة القصوى من هذه المنحة السخية لتحقيق الأهداف المرجوة، مجدداً شكره للمملكة على وقوفها الصادق والداعم لتنمية واستقرار شبوة.