​جدد المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة، في مستهل دورته الأولى للعام 2026م، التأكيد على الاصطفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة والمحورية التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وترسيخ مقومات الاستقرار الإقليمي.



الدعم السعودي لمحافظة شبوة



​وفي الاجتماع الذي عُقد برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر، أكد تنفيذي شبوة أن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تمثل خارطة طريق آمنة لإدارة المرحلة، مشيداً بالدعم السعودي المستمر الذي يجسد عمق الروابط والمصير المشترك، ودور الرياض في إسناد مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

«تنفيذي شبوة» خلال الاجتماع.

وجدد المكتب التنفيذي مباركته لمسار الحوار «الجنوبي – الجنوبي»، واصفاً إياه بالخيار الوطني المسؤول الذي لا بديل عنه لتوحيد الرؤى ومعالجة كافة التحديات بروح الشراكة الحقيقية، بما يضمن لشبوة مكانتها اللائقة وحضورها الفاعل في كافة الاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة.



يقظة أمنية وتلاحم شعبي



وأشاد المكتب التنفيذي بيقظة وكفاءة الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، والتصدي الحازم لكل من يسعى لزعزعة الأمن أو الإخلال بالسكينة العامة، مؤكدًا على أن وحدة الصف وتغليب المصلحة العامة هما خط الدفاع الأول لحماية النسيج الاجتماعي وضمان حضور شبوة القوي في صناعة القرار السياسي.



وأكد أن محافظة شبوة تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى إرثها الوطني ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.