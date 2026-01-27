أعلن البرلمان العراقي، اليوم(الثلاثاء)، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من دون تحديد موعد آخر لانعقادها. وأفاد بأنه تسلم طلباً من الحزبين الكرديين الرئيسيين بتأجيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد .



وكان مصدر نيابي قال في وقت سابق إن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.



ولفت المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.



وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 يناير 2026.



وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع القادمة هو السادس منذ تشكيل العملية السياسية بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.



ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.



وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين، وهما كل من فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار أميدي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.



وأفصحت مصادر سياسية أن كلا الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طلباني، لم يتفقا على تسمية مرشح توافقي واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية كاستحقاق للمكون الكردي وفقاً لآلية توزيع المناصب العليا في العراق.