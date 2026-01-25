أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) نزع 4862 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بداية الشهر الجاري يناير وحتى الـ23 منه، منها 2108 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة الأسبوع الماضي.



وأوضحت غرفة عمليات «مسام» أنه في إطار جهودها المتواصلة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحروب فإن ما تم نزعه منذ بداية يناير الجاري شمل «4515 ذخيرة غير منفجرة، و299 لغماً مضاداً للدبابات، و40 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 8 عبوات ناسفة»، في عدد من المناطق المتأثرة بالألغام.



نزع 2108 ألغام في أسبوع



وذكرت الغرفة أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من نزع 2000 ذخيرة غير منفجرة، و75 لغماً مضاداً للدبابات، و31 لغماً مضاداً للأفراد، إلى جانب عبوتين ناسفتين، موضحة أن فرق مسام استطاعت منذ بداية يناير الجاري تطهير مساحة تُقدّر بنحو 1,433,412 متراً مربعاً من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، بما يسهم في تقليل المخاطر على المدنيين ودعم عودة الحياة الطبيعية.



وأشارت الغرفة إلى أن المشروع نزع منذ بدء عملها في مديرية ميدي بمحافظة حجة أقصى شمال غرب اليمن ما مجموعه 6788 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مؤكدة استمرار عمليات التطهير وفق خطط ميدانية تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأرواح.



في الوقت ذاته، أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي أن فرق المشروع نزعت منذ انطلاقه في نهاية يونيو 2018 وحتى يوم 23 يناير الجاري ما مجموعه 534,813 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مبيناً أن تلك الحصيلة موزعة على النحو التالي: 370,377 ذخيرة غير منفجرة و8354 عبوة ناسفة، و150,040 لغماً مضاداً للدبابات و7042 لغماً مضاداً للأفراد، في مختلف المناطق المتأثرة بالألغام.



تفكيك مخلفات الحرب



ولفت القصيبي إلى أن فرق «مسام» تمكنت منذ بداية انطلاقة المشروع وحتى 23 يناير الجاري من تطهير مساحة تبلغ نحو 76,921,168 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، بما يسهم في حماية المدنيين وتقليل المخاطر الناتجة عن مخلفات الحروب، موضحاً أن هذه الجهود تأتي ضمن المساعي المستمرة لمشروع مسام لتعزيز الأمن المجتمعي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية، ودعم مسارات السلام والتنمية في اليمن.



يذكر أن عمل مشروع مسام لا يقتصر على نزع وتفكيك الألغام بل أيضاً يعمل على إتلافها وتنفيذ برامج توعية تستهدف الأطفال والنساء والمسنين في المدارس والتجمعات السكنية المعرضة لخطر الألغام، إضافة إلى المناطق القريبة من خطوط التماس.