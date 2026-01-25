عقد البرلمان العراقي اليوم (الأحد) جلسة لمناقشة الوضع الأمني بعد نقل عدد من سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سورية إلى العراق.



وقالت النائبة عن كتلة دولة القانون منى الغرابي في بيان إن مجلس النواب عقد جلسته اليوم لمناقشة الوضع الأمني وتأمين الحدود العراقية مع الجانب السوري، وتمت استضافة وزير الدفاع والقادة الأمنيين، فيما اعتذر وزير الداخلية عن الحضور، موضحة أنهم سجلوا اعتراضاً على موافقة العراق على قبول نقل سجناء داعش من سورية إلى العراق، وأن أكثر الإرهابيين من جنسيات أجنبية ومن مختلف دول العالم.



وأوضحت منى الغرابي أن «هناك 9 عراقيين في الدفعة الأولى، البالغ عددها 150 داعشياً، التي نُقلت إلى العراق»، مشيرة إلى أن «السجناء سيتم وضعهم في السجون العراقية تحت إشراف وزارة العدل».



وأكدت أنه «يجب إخضاع هؤلاء الدواعش تحت المحاكم العراقية والمحاكم الدولية»، لافتة إلى أنهم طلبوا من رئيس مجلس النواب توجيه كتاب رسمي يبيّن اعتراض أعضاء البرلمان على قرار نقل السجناء الدواعش من سورية إلى العراق.