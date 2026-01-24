أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم (السبت) تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» 15 يوماً.



وقالت الوزارة في بيان: نعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش العربي السوري كافة لمدة 15 يوماً، اعتباراً من الساعة 23:00 الموافق 24 يناير 2026، موضحة أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعماً للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم «داعش» من سجون «قسد» إلى العراق.

القوات الأمنية السورية على مدخل مخيم الهول.

وكان مصدر حكومي سوري، قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم انتهاء مهلة الحكومة التي منحتها لـ«قوات سوريا الديمقراطية - قسد»، موضحاً أن الحكومة تدرس خياراتها، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).



من جهة أخرى، نقلت «سانا» عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قولها إن تنظيم «قسد» استجلب تعزيزات من مليشيات «PKK» من جبال قنديل الى محافظة الحسكة.



واتهمت الهيئة «قسد» بالاستمرار بالقيام بانتهاكات واسعة بمناطق سيطرته من خلال عمليات الاعتقال والتهجير والتعذيب لكل من يعارض سياسته، محذرة تنظيم «قسد» ومليشيات «PKK» الإرهابية من استمرار استفزازاتهم وبث الأكاذيب والمقاطع المجتزأة.

حراسات سورية مشددة على مخيم الهول.

وقالت الهيئة: «نقوم بدراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة القادمة»، لافتة إلى أنه سيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة بالتعاون مع الوزارات المختصة.



وشددت هيئة العمليات على أن «الجيش العربي السوري سيكون الدرع الحامي لكل المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود».



يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في الـ20 من الشهر الجاري التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و«قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على منح «قسد» مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، وأعلنت حينها وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة أربعة أيام التزاماً بالتفاهم.