وسط حملة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب، كشف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، اليوم (السبت)، عن إطلاق ضباط فيدرالي النار على شخص في مينيابوليس.



وطالب حاكم الولاية، الرئيس ترمب بسحب القوات الفيدرالية، ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية فإن القتيل يبلغ من العمر 51 عاماً، وقد توفي بعد إطلاق النار عليه من ضباط الهجرة الفيدراليين.



وقال والز، وهو ديمقراطي في منشور على حسابه في «إكس» إنه كان على اتصال مع البيت الأبيض بعد الحادثة.



وأوضح حاكم ولاية مينيسوتا، أنه طلب من ترمب، إنهاء ما وصفه بأكبر عملية إنفاذ لقوانين الهجرة في تاريخ وزارة الأمن الداخلي.



وشدد والز بالقول: «اسحبوا آلاف الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا الآن».

محتجون يواجهون ضباط الفيدراليين بعد أن أطلق عملاء النار على شخص خلال محاولتهم احتجازه في مينيابوليس، مينيسوتا. (إ ب أ)

ولم تتضح التفاصيل المحيطة بإطلاق النار على الفور، لكن الحادث وقع في ظل احتجاجات يومية واسعة النطاق في منطقتي مينيابوليس وسانت بول منذ 7 يناير بعد سقوط رينيه جود، البالغة من العمر 37 عاماً، التي قُتلت عندما أطلق ضابط من خدمة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على سيارتها.



ويتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى مينيابوليس، الخميس القادم ومن المقرر أن يلتقي وكلاء إدارة الهجرة والجمارك ويلقي تصريحات للدفاع عن عمليات مكافحة الهجرة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوجلين: «الشخص الذي أُطلقت عليه النار كان يحمل سلاحاً نارياً مع مخزنَي ذخيرة، والوضع كان يتطور».

أحتجاجات في مينيسوتا الأمريكية من قبل مهاجرين (إ ب أ)

وعرضت الوزارة صورة لما قالوا إنه المسدس الذي كان بحوزة الشخص الذي أصيب.



وتجمع حشد غاضب وبدأ في توجيه كلمات نابية تجاه الضباط الفدراليين، مطلقين عليهم لقب «جبناء»، طالبين منهم العودة إلى ديارهم.



ووقع إطلاق النار بعد يوم واحد من تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة احتجاجاً على حملة الإنفاذ ضد المهاجرين في أجواء شديدة البرودة، مطالبين العاملين بإنفاذ القانون الفيدرالي بمغادرة المدينة.



ووثّق مقطع فيديو متداول لحظات تنكيل عدد من عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأحد الأشخاص، فيما أظهر آخر تجمهر عدد كبير من السكان قرب مكان الحادث، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الاقتراب.