اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر بارتكاب جرائم مالية وسياسية، وطالب بفتح تحقيق معها على خلفية ارتفاع ثروتها الصافية إلى ملايين الدولارات منذ دخولها الكونغرس عام 2019.



ثروتها تجاوزت 30 مليون دولار



وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أمس (الجمعة)، إن ثروة عمر تجاوزت 30 مليون دولار، معتبراً أنه لا يمكن قانونياً جمع مثل هذه الثروة من راتب سياسي، مطالباً ببدء التحقيق فوراً.



وتُعد إلهان المولودة في الصومال والحاصلة على الجنسية الأمريكية، من أبرز الأصوات الديمقراطية في مجلس النواب، وقد مثّلت الدائرة الخامسة في مينيابوليس منذ عام 2019.



وباتت خلال الفترة الماضية، هدفاً متكرراً لانتقادات ترمب، الذي دعا في وقت سابق إلى سجنها أو ترحيلها على خلفية مزاعم تتعلق بعمليات احتيال واسعة ذات صلة بجاليات صومالية في ولايتها، من دون تقديم أدلة مباشرة تربطها بتلك القضايا.



ويستند تقدير ثروة عمر إلى إفصاحاتها المالية الرسمية، إذ أظهرت وثائق قُدِّمت في مايو 2025 امتلاك زوجها، المستشار السياسي تيم مينت، أصولاً كبيرة بينها شركة نبيذ تُقدَّر قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار، وشركة استثمارية تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار.



مراجعة إفصاحات إلهان



وبناءً على هذه التقديرات، تتراوح الثروة الصافية للزوجين بين 6 ملايين و30 مليون دولار، بعد خصم التزامات مثل ديون القروض الدراسية الخاصة بإلهان عمر. وتشير الإفصاحات إلى أن الجزء الأكبر من الثروة يعود لأصول الزوج، فيما تبقى أصول عمر الشخصية محدودة نسبياً.



وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب أنها بدأت مراجعة إفصاحات إلهان عمر المالية.



وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، إن اللجنة «ستحصل على إجابات، سواء عبر لجنة الأخلاقيات أو لجنة الرقابة».



ويأتي الجدل في وقت تحقق فيه السلطات الفدرالية في فضيحة احتيال واسعة في ولاية مينيسوتا، قدّرت النيابة العامة كلفتها بما قد يتجاوز 9 مليارات دولار. وتُعد القضية Feeding Our Future أبرز هذه الملفات، إذ تتعلق بمخطط خلال جائحة كورونا لتقديم مطالبات وهمية أو مبالغ فيها لبرامج تغذية الأطفال، وتحويل ما بين 250 و300 مليون دولار من الأموال الفدرالية.