انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات على مدار عام ‍من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في أمريكا وعلى مستوى العالم، وقالت إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة ‍للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.

وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى بدلاً من التعاون عبر منظمة دولية من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.

فيما قال شهود عيان إن العلم الأمريكي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس.