بوادر إيجابية في اجتماع بوتين مع ممثلي ترمب.. والرئيس الأمريكي: الحرب يجب أن تنتهي

عُقد، مساء الخميس، اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ للتباحث بشأن سبل وضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا، حضره من الجانب الروسي المسؤولان كيريل ديميترييف ويوري أوشاكوف.

وأكد الكرملين أن الاجتماع ناقش مسائل جوهرية عدة كالحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومسألة انضمام روسيا لمجلس السلام في غزة، إضافة إلى الأمور الاقتصادية بين موسكو وواشنطن.

من جانب آخر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ⁠أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا كان «جيداً جداً»، موضحاً أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ⁠هي ‌أن «الحرب ⁠في أوكرانيايجب أن تنتهي».

من جهته، ذكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت «شبه جاهزة»، وذلك في كلمة ألقاها بدافوس بعد لقائه نظيره الأمريكي ترمب.