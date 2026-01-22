أعاق سوء الأحوال الجوية، اليوم (الخميس)، تحليق مروحية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (مارين وان)، من دافوس في سويسرا، إلى مطار زيوريخ لاستقلال الطائرة الرئاسية.



وأُجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على السفر براً بالسيارة من المدينة الجبلية إلى «إير فورس وان» في زيوريخ، وبحسب وسائل إعلام غربية فإن الرحلة قد تستغرق ساعتين براً.



وكان ترمب قد وصل إلى زيوريخ (الأربعاء)، متأخراً نحو ساعتين وبطائرة بديلة، بعد أن اضطرت «إير فورس وان»، للعودة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند مساء (الثلاثاء) (بالتوقيت المحلي)، بعد دقائق من إقلاعها، إلى زيوريخ، بسبب خلل كهربائي بسيط.



وقال البيت الأبيض، إن الطائرة تعرضت لخلل كهربائي بسيط، وإنها عادت من باب الحيطة إلى القاعدة، موضحة أن الرئيس سيستقل طائرة مختلفة من الأسطول الرئاسي للتوجه إلى سويسرا.



وذكرت صحفية ضمن الوفد المرافق للرئيس أن الأضواء انطفأت في مقصورة الصحافة لفترة وجيزة بعد الإقلاع، من دون تقديم أي تفسير، ما أدى إلى تحديد وجود خلل والعودة.



وتملك القوات الجوية الأمريكية ما لا يقل عن طائرتين من طراز 747، إضافةً إلى طائرات من طراز 757، يمكن استخدامها في رحلات عابرة للمحيط الأطلسي.