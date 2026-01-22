كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ستزور واشنطن قريباً، دون تحديد الموعد.

فيما أكدت رودريغيز خلال لقاء مع مسؤولين محليين: «نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا، سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية».

وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. إذ تعود آخر زيارة قام بها رئيس فنزويلي في منصبه إلى التسعينات، قبل أن يتولى الزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز السلطة.