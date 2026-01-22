في أول اجتماع له بكامل أعضائه، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، مساء أمس (الأربعاء)، المستجدات الأمنية والعسكرية، وجهود تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كأولوية وطنية قصوى.



وثمّن المجلس دور القوات المسلحة والتشكيلات الوطنية كافة في تعزيز الأمن والاستقرار، منوهاً بالترتيبات الجارية لإخراج القوات من عواصم المحافظات، وإعادة تموضعها في مسرح العمليات على مختلف المحاور.



وأشاد مجلس القيادة بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على السكينة العامة، وحماية المصالح العامة والخاصة، منوهاً بقرار تشكيل اللجنة العسكرية العليا باعتباره محطة مفصلية لتوحيد القرار الأمني والعسكري.



وشدد المجلس على ضرورة وفاء اللجنة بكامل مهماتها، تحت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وبما يسهم في تهيئة بيئة مستقرة لعمل الحكومة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.



ورحب المجلس بالمواقف الصادرة عن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية التي أكدت التزام المملكة القوي بدعم اليمن وشعبه، وأمنه واستقراره، مشيداً بحزمة المشاريع التنموية والدعم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وانعكاساته على الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد.



وأكد المجلس التزامه بنهج الشراكة، والحل العادل للقضية الجنوبية، في إطار مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة المكونات والقوى الفاعلة في الساحة كافة، دون إقصاء أو تهميش.



ورحب مجلس القيادة الرئاسي بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد الحوثي، باعتبارها خطوة مهمة لتجفيف مصادر تمويل مجهوده الحربي، كما تعكس فهماً دولياً متزايداً للتهديد الحوثي العابر للحدود.



وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، ومستوى تنفيذ قراراته وتوجيهاته السابقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.



ورحب المجلس، بعضوَي المجلس الفريق محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وجددوا لهما التهنئة بمناسبة نيلهما الثقة في إطار استكمال النصاب القانوني للمجلس، وملء الشواغر القائمة، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسة الرئاسية بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية.