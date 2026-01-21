بعد أقل من 24 ساعة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، حذر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة من أن تنفيذ «قسد» عمليات اعتقال تعسفية في الحسكة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن أبو قصرة، اليوم (الأربعاء)، قوله: بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت «قسد» بعمليات اعتقال تعسفية في محافظة الحسكة. وأكد أن قيام «قسد» بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل.



ودعا وزير الدفاع «قسد» إلى إيقاف هذه الاعتقالات فوراً وإطلاق سراح جميع الأهالي.



وكان الجيش السوري اتهم القوات الكردية بزرع ألغام وعبوات في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب.



وأعلنت هيئة العمليات في الجيش مقتل عدد من المدنيين والعسكريين نتيجة ألغام زرعتها «قسد» وتنظيم «بي كيه كيه» في مناطق بالرقة ودير الزور وشرق حلب.



وطالبت السكان بعدم الدخول إلى مواقع قوات «قسد» أو أنفاقها، مؤكدة أن القوات الكردية «فخخت الأبواب والممرات والأنفاق ووضعت عبوات على أشكال صخور وطوب بناء، وعمدت إلى تشريك الأثاث المنزلي والسيارات بمعظم مواقعهم السابقة إضافة للبيوت التي كانوا يتمركزون فيها وقرب الطرق العامة».



وكشفت هيئة العمليات أن «تفخيخ «قسد» طال المساجد أيضاً»، مشيرة إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين. ودعت الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو أثاث بغير مكانه والتواصل مع الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة.