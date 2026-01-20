وسط قلق أوروبي، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال ترمب إن الحلف ما كان ليستمر لولا دوره وقيادته، معتبراً أنه قدّم للحلف ما لم يقدّمه أي رئيس أمريكي سابق.



وأوضح ترمب أن غيابه «كان سيؤدي إلى انتهاء وجود الناتو ودخوله مزبلة التاريخ»، مبيناً أن تدخله «كان حاسماً في بقاء الحلف واستمراره».



ووصف ترمب تدخلاته في بقاء الحلف بـ«الحقيقة المؤسفة لكنها صحيحة».



ويعود التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلف شمال الأطلسي إلى ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021)، حين وجّه انتقادات متكررة للحلف وقال إن «الولايات المتحدة تتحمّل العبء الأكبر من كلفته العسكرية، بينما لا تلتزم دول أوروبية عدة بنسبة الإنفاق الدفاعي المتفق عليها، والمحددة بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي».



ولوّح ترمب أكثر من مرة بإمكانية تقليص الالتزام الأمريكي تجاه «الناتو»، بل وطرح تساؤلات علنية حول جدوى استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن دول «لا تدفع حصتها»، وهو ما زاد من حالة القلق الأوروبي.