وسط تصاعد التوتر والحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي والدول الأوربية بشأن جزيرة غرينلاند، نشر ترمب، اليوم الثلاثاء، على حسابه في منصة «تروث سوشيال»، صورة تظهره يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند، محاطًا بنائب الرئيس جيه.دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. فيما أظهرت الصورة لافتة أخرى كتب عليها: «غرينلاند.. إقليم أمريكي، تأسس عام 2026».

ترمب وقادة أوروبا

وكرر الرئيس الأمريكي في سلسلة من المنشورات الصباحية المبكرة على منصته «تروث»، مطالبته بأن تتولى بلاده السيطرة على غرينلاند، واصفًا الجزيرة بأنها «حيوية» للأمن العالمي. وكتب: «لا يمكن الرجوع عن ذلك.. الجميع متفق على هذا».

ونشر صورة أخرى لاجتماع في المكتب البيضاوي مع قادة أوروبيين، وإلى جانبهم خريطة لنصف الكرة الأرضية الغربي حيث ظهرت الولايات المتحدة وفنزويلا وغرينلاند وكندا بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، وهي ألوان علم أمريكا.

يذكر أن الصورة الأصلية المستخدمة في الصورة المُعدلة تظهر ترمب مجتمعاً مع القادة الأوروبيين في المكتب البيضاوي في أغسطس الماضي، لمناقشة جهود إنهاء حرب أوكرانيا.

وكان من بين الحاضرين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

وكان ترمب كرر مراراً في السابق فكرة وضع كندا تحت السيطرة الأمريكية، مقترحا في بعض الأحيان أن تصبح الدولة الجارة، «الولاية الحادية والخمسين» لأمريكا، في تصريحات أثارت غضباً عارماً في كندا.

وألمح ترمب إلى رغبته في ممارسة سيطرة أكبر على نصف الكرة الأرضية الغربي عملاً بـ «مذهب دونرو»، وهو مزيج من اسمه واسم جيمس مونرو، وهو رئيس أمريكي سابق.

ولفت الرئيس الأمريكي أخيرا، إلى أن بلاده «تدير» الآن فنزويلا عقب العملية العسكرية في كراكاس يوم 3 يناير الجاري، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإزاحته من منصبه.