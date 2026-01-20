كشف مصدر عسكري سوري أن قوات سورية الديمقراطية «قسد» انسحبت من محور مخيم الهول، وسلّمته لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وسط تحليق مكثف للطائرات في سماء بلدة الهول، في حين تحدثت مصادر أخرى أن التحالف يتفاوض على تسليم المخيم إلى الحكومة السورية.

انتقال سلس للسيطرة

وكانت مصادر سورية مطلعة أفادت، اليوم (الثلاثاء)، بأن التحالف يجري مفاوضات لتسليم مخيم الهول، حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بالتنظيم الإرهابي، إلى السلطات السورية.

وقال مسؤول سوري، إن المحادثات تركز على انتقال سلس للسيطرة من قوات الأمن الكردية التي كانت تسيطر على المخيم، لتجنب أي مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين.

وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين قوات سورية الديمقراطية وخلية حاولت الوصول لسجن الصناعة الذي يأوي عناصر تنظيم داعش في الحسكة.

وكانت معارك عنيفة اندلعت بين قوات قسد والجيش السوري شمال شرقي البلاد تمحورت خصوصاً حول سجون تديرها الأولى تضم عناصر من تنظيم داعش.

جمود سياسي وتبادل اتهامات

من جانبها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، مساء الإثنين، حظر تجول كامل في مدينة الشدادي وما حولها جنوب محافظة الحسكة أقصى شمال شرق البلاد ذات الغالبية الكردية، متهمة قسد بإطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن المدينة. وأفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على عشرات من الفارين.

وجاءت هذه التحركات الميدانية على وقع جمود سياسي وتبادل اتهامات، إذ لم تعد السجون، التي تضم آلاف المقاتلين من تنظيم داعش، سوريين وأجانب، منشآت احتجاز، بل ورقة ضغط حذّرت فيها قسد من أن أي سيطرة غير منضبطة قد تفتح الباب أمام عودة داعش.

تسلّم مسؤولية المنشآت

وأكدت دمشق أن ملف داعش لا يمكن استخدامه أداة ابتزاز سياسي، واتهمت قسد بتوظيفه في سياق التفاوض، موضحة أن الاتفاق بين الطرفين كان ينص على تسلّم الحكومة السورية مسؤولية هذه المنشآت.

يذكر أن المواجهات بين قسد والجيش السوري كانت بدأت قبل أكثر من أسبوع في حلب، قبل أن تنتقل إلى ريف حلب الشرقي. ثم تصاعدت بعدها المواجهات بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وتحميل المسؤوليات.

ماذا تعرف عن الهول ؟

وفتحت «الإدارة الذاتية» الكردية عام 2015، مخيم الهول أمام النازحين العراقيين الفارين من «داعش»، بعد طرد التنظيم من بلدة الهول، قبل أن يتحول إلى مخيم لإيواء السوريين الفارين من عمليات التحالف الدولي، و«قسد» في منبج والرقة وريفي الحسكة ودير الزور.

وتحول المخيم إلى مأوى لعائلات تنظيم «داعش» الذين سلموا أنفسهم للتحالف و«قسد» في ريف دير الزور الشرقي، وحولت الإدارة الذاتية قسماً من مخيم روج في ريف مدينة المالكية في محافظة الحسكة، إلى مخيم لإعادة تأهيل عائلات «داعش» الراغبين في مغادرة مخيم «الهول»، والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

ووصل عدد سكان مخيم الهول، إلى أكثر من 70 ألفاً في عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10 آلاف ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية.