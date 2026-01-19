سيطر الجيش السوري اليوم (الإثنين) على مدينة الشدادي بجنوب محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد وبدأ عملياته لتأمين المنطقة، واعتقال عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش قولها إن وحدات الجيش ستقوم بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، إضافة لتمشيط مدينة الشدادي وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين ينتمون لتنظيم «داعش» وأطلقت «قسد» سراحهم، موضحاً أنه سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية بالمدينة لوزارة الداخلية فوراً، بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط.



وذكرت الهيئة أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة «قسد»، بهدف تسليم السجن للأمن الداخلي وتأمينه وتأمين محيطه، ولكن قيادة «قسد» رفضت ذلك، وما زالت ترفض حتى هذه اللحظة.



بدورها، أعلنت وزارة الداخلية، استعدادها للتنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي في إطار الجهود المشتركة لمنع عودة «الإرهاب»، وضمان أمن المنطقة واستقرارها، محملاً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إطلاق سراح لعناصر تنظيم «داعش» من السجون الواقعة تحت سيطرتها.



واعتبرت الوزارة ما جرى في سجن الشدادي، خرقاً أمنياً خطيراً يُهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي، موضحة أنها أتمت تجهيز قوة خاصة مشتركة من «إدارة المهام الخاصة» و«إدارة السجون»، مهمتها تسلُّم وتأمين محيط السجن وإدارته الداخلية، وضمان تطبيق أعلى معايير الحراسة والاحتجاز، ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب.



ورفضت الوزارة ما وصفتها محاولات «قسد» باستخدام ملف معتقلي «داعش» كورقة ابتزاز سياسي وأمني ضد الدولة السورية.



وكانت «قسد» قد أعلنت في وقت سابق أن سجن الشدادي، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم «داعش»، خرج عن سيطرتها بعد هجمات متكررة نفذتها فصائل مسلحة تابعة للحكومة المركزية في دمشق.