قُتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار استهدف فندقاً في كابول اليوم (الإثنين) ولم تُعرف بعد أسباب الانفجار أو من يقف وراءه.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران: «وقع انفجار في فندق في إحدى ضواحي العاصمة، ما أسفر عن سقوط ضحايا»، موضحاً أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً.



بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن هناك قتلى وجرحى في الانفجار، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادثة، بينما هرعت فرق الإطفاء للمكان، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.



ووقع الانفجار في منطقة شهر نو التي يسكنها الكثير من الأجانب، وتعد من أكثر المناطق أماناً في كابول نظراً إلى أنها منطقة تحيط بها قوات أمنية مكثفة وتضم العديد من المطاعم ومستشفى.



وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية أن حارس أمن أفغانياً قُتل، وأُصيب مواطنان صينيان بجروح خطيرة.