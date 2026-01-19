أرجأ الرئيس السوري أحمد الشرع زيارته التي كانت مقررة إلى برلين الثلاثاء، إلى أجل غير محدود، بحسب متحدث باسم الحكومة الألمانية.



وأوضح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأحد) أن الرئيس الشرع أَجَّل زيارته لألمانيا التي كان مقررة الثلاثاء، عازياً ذلك إلى الوضع السياسي الداخلي في سورية في الوقت الحالي.



وكان من المقرر أن يلتقي الشرع، الثلاثاء، بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من الوزراء الاتحاديين وممثلين عن القطاع الاقتصادي، كما كان من المتوقع أن تتصدر قضايا إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم المباحثات، إضافة إعادة إعمار البلاد بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية.



ووجه ميرتس دعوة إلى الشرع لزيارة ألمانيا في نوفمبر الماضي.



ووقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتفاقاً لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سورية الديموقراطية (قسد) في الجيش السوري.



وقال الشرع عقب لقائه المبعوث الأمريكي توم باراك وتوقيعه الاتفاق: «كنا على موعد مع مظلوم عبدي لكنه تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية»، موضحاً أن كل الملفات العالقة مع «قسد» سيتم حلها.



وقال الشرع: «الدولة السورية دولة موحدة، والمناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها».



من جهته، قال قائد قوات سورية الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي: «لم نفشل، ولن نسقط، وأمامنا خطوات، وسنعود إلى شعبنا وتنظيماتنا».



وقال عبدي: «من خلال الاتفاق سنعيد من تركوا بيوتهم»، موضحاً أن «الحرب لم تكن متكافئة».



وأشار إلى أنه قبل بالإتفاق مع دمشق «لحقن الدماء»، مبيناً أن الاتفاق «أوقف حرباً أهلية».