فيما أعلن مصدر عسكري إسقاط مسيرة على محور دير حافر بريف حلب كانت تستهدف نقاط تابعة للجيش السوري، دعت هيئة العمليات في الجيش، اليوم الجمعة، الأفراد السوريين في قوات سورية الديمقراطية «قسد» كرداً وعرباً إلى الانشقاق وترك التنظيم والعودة إلى دولتهم.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن هيئة العمليات قولها: إلى الأفراد السوريين بتنظيم قسد كرداً وعرباً، نعلن فتح باب الانشقاق وترك هذا التنظيم، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب نقطة للجيش السوري.



وأضافت: بادروا بالانشقاق عن تنظيم قسد، وطنكم يرحب بكم بأي وقت ومكان، فمشكلتنا كانت وما زالت مع مليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، الذين يريدون استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري.



وختمت هيئة العمليات بقولها: سارعوا بالانشقاق عن هذا التنظيم وعودوا إلى دولتكم وأهلكم.



وكان عدد من عناصر تنظيم قسد رموا سلاحهم وانشقوا عن التنظيم من جبهة دير حافر شرق حلب، أمس الخميس، وقامت قوات الجيش السوري بتأمين العناصر فور وصولهم إلى نقاط انتشار الجيش.



وأخلت وزارة الداخلية سبيل مجموعة من الأشخاص الذين كانوا منضوين في صفوف تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك بعد تسليم أنفسهم وسلاحهم طواعية لقوات الجيش العربي السوري خلال عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لحماية المدنيين قبل أيام.