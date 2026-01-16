أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيكشف عن أعضاء المجلس قريباً.

وكتب ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام. وسيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريباً، لكن يمكنني أن أقول بكل تأكيد إنه أعظم وأرقى مجلس جرى تشكيله على الإطلاق».

وسيرأس ترمب «مجلس السلام لغزة» الذي سيتولى بصورة مؤقتة إدارة القطاع واتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة إعماره. وسيناقش المجلس، الذي يضم قادة عالميين، سبل نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وجذب الاستثمارات.

كما أوضح البيت الأبيض أن المجلس «سيضع الإطار ويتولى إدارة التمويل لإعادة تطوير غزة»، إلى جانب توفير الإشراف والرقابة المستمرين على حكومة مستقبلية في غزة تضم فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين.