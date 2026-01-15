أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عدم وجود خطة لدى السلطات في بلاده لتنفيذ أحكام إعدام، في ظل الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام في إيران وأدت لسقوط قتلى وجرحى. وأوضح عراقجي، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أنه: «لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقاً.. الإعدام شنقاً أمر مرفوض تماماً».

وأشار الوزير إلى أن «المظاهرات السلمية المستمرة في إيران شهدت 10 أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قبل أن تعقبها ثلاثة أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل»، مشدداً على أن الهدوء قد عاد.

وأضاف: «أستطيع أن أقول لكم، أنا واثق من أنه ليست هناك مخططات لتنفيذ إعدامات شنقاً».