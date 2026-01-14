وسط تصاعد الأوضاع في إيران، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بلهجة تحمل القلق والحرص على المدنيين، مؤكداً أن حياة الناس وحرية الشعوب تظل في صلب اهتمامه.

الوضع سيئ للغاية

قال ترمب مساء الثلاثاء بعد منتصف الليل إنه سيعود إلى البيت الأبيض لمراجعة الوضع الإيراني برمته، واصفاً ما يحدث هناك بأنه «وضع سيئ للغاية».

وأضاف:«إيران حاضرة في ذهني عندما أرى هذا النوع من الموت الذي يحدث هناك».

وأشار إلى أن حجم القتل في إيران يبدو كبيراً، لكنه أقر بعدم اليقين الكامل، مضيفاً: «سأعرف خلال 20 دقيقة وسنتصرف وفقاً لذلك».

وتابع ترمب:«في وضع مثالي، أود رؤية الديمقراطية في إيران، لكنني لا أريد رؤية الناس يُقتلون وأريد لهم الحصول على بعض الحرية».

وأكد على أن القيادة الإيرانية تصرفت بطريقة سيئة، لكنه أضاف: «هذا لم يتم تأكيده بعد»، مشدداً على أن رسالته للقيادة الإيرانية هي إظهار الإنسانية وتجنب قتل الناس.

«البيت الأبيض» يوضح موقفه

ونقلت «إن بي.سي. نيوز» عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب يستمع إلى مجموعة واسعة من الآراء لكنه هو من يتخذ القرار النهائي الذي يراه الأفضل، مع الإشارة إلى أن جميع الخيارات مفتوحة لمعالجة الوضع الإيراني.