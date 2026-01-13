قال عضو مجلس حضرموت الوطني سلطان التميمي إن المجلس منذ تأسيسه جاء كمظلة جامعة لكل المكونات الحضرمية التي شاركت في مشاورات الرياض عام 2023م.



وشدد في تصريحات لـ«عكاظ»، على أن المجلس لا يسعى إلى إلغاء أي مكون، بل يعمل على توحيد الرؤية الحضرمية وصياغتها بشكل جامع وتمثيلها في المحافل الإقليمية والدولية.



وأضاف أن الضمانة الحقيقية لاستدامة هذا التوحيد تكمن في انفتاح المجلس على استيعاب جميع القوى الحضرمية والشخصيات السياسية بمختلف توجهاتها، بما يعكس واقع حضرموت وتنوعها، ويؤسس لتوافق قائم على الشراكة لا على الظرفية أو المصالح المؤقتة.



وحول مشاركة حضرموت في الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب عقده في الرياض، أوضح التميمي أن مجلس حضرموت الوطني ينظر إلى هذا الحوار، الذي يُعقد برعاية سعودية كريمة، باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن عمومًا، والجنوب وحضرموت على وجه الخصوص.

اجتماع لمجس حضرموت الوطني.



وأكد أن الرعاية السعودية تمثل عنصرًا ضامنًا لضبط مسار الحوار وحماية جوهر القضية من محاولات الاستغلال الخارجي.



ولفت التميمي إلى أن لحضرموت والمحافظات الشرقية خصوصية سياسية واجتماعية ومصيرًا مشتركًا، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على تثبيت حق أبناء حضرموت في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل المنصف في المؤسسات البرلمانية والحكومية والاستشارية والتفاوضية، بما يكفل حماية مصالح حضرموت ويقر بحق المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها وتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وفيما يتعلق بالتحسن الأمني وإعادة تشغيل المطارات، أوضح التميمي أن دور مجلس حضرموت الوطني يقوم على التنسيق والمساندة للسلطة المحلية، بما يسهم في تحويل هذا الاستقرار إلى مكاسب خدمية وتنموية ملموسة، لافتاً إلى أن المجلس يضم إدارات متخصصة في الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، تعمل على إعداد رؤى ومقترحات عملية لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطن الحضرمي في الاستقرار والرخاء.