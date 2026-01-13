فيما تتواصل الاحتجاجات في المدن الرئيسية في إيران، اليوم (الثلاثاء)، كشف مسؤول إيراني عن سقوط نحو 2000 قتيل بينهم رجال أمن خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها الثالث.



عودة الاتصالات ومغادرة الرعايا



ودعت عدة دول بينها أمريكا مواطنيها لمغادرة إيران، وطلبت الولايات المتحدة مواطنيها حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، المغادرة على الفور، وأعلن عن عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المواطنين الأمريكيين في إيران يواجهون خطراً كبيراً بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز، ودعتهم للتوجه براً، إما إلى أرمينيا أو تركيا المجاورتين، أو إلى أذربيجان في حال وجود حاجة ملحة. وانضمت إلى هذه الدعوة كل من السويد وأستراليا وبولندا والهند.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر تأكيدها أن موظفين دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في طهران غادروا البلاد.



تهديد بفرض رسوم جمركية



وبدأت الهواتف المحمولة في إيران تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، بعد قطع خدمة الإنترنت خلال الأيام الماضية. إلا أن البلاد لا تزال محرومة من خدمة الإنترنت منذ 8 يناير، بحسب منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية.



وأعلنت إيران أنها تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، المنتج الرئيسي للنفط، ستواجه رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.



وأضاف ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «هذا الأمر نهائي وقاطع»، دون تقديم تفاصيل حول الأساس القانوني الذي سيستند إليه لفرض الرسوم، أو ما إذا كانت ستستهدف جميع شركاء إيران التجاريين.



وحذّر ترمب إيران من أن واشنطن ستشن هجوماً إذا أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين الاثنين إن «الدبلوماسية هي الخيار الأول دائماً بالنسبة للرئيس» غير أنه يدرس بدائل عديدة منها الغارات الجوية.